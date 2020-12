Tutup Tahun 2020, Sharp Raih Tiga Penghargaan untuk Kategori Merek Terbaik

jpnn.com, JAKARTA - Tahun 2020 menjadi tahun yang penuh tantangan bagi seluruh lapisan masyarakat terutama bagi para pelaku usaha Tanah Air. Diawali dengan bencana banjir yang melanda beberapa kota di Indonesia, hingga pandemi Covid-19 yang terus menyebar, mengakibatkan dikeluarkannya peraturan pembatasan untuk berkumpul yang berdampak pada penutupan pusat perbelanjaan, pertokoan, rumah makan dan fasilitas umum lainnya. Hal ini berdampak pada banyaknya pelaku usaha terpaksa gulung tikar karena tidak mampu bertahan akan situasi yang ada.

Sharp Indonesia sebagai salah satu perusahaan manufaktur elektronik terbesar di Indonesia pun sempat mengalami kendala akibat runtutan permasalahan yang terus terjadi sepanjang tahun 2020. Namun kemampuannya untuk beradaptasi dan cepat tanggap dalam menghadapi setiap tantangan yang mengadang, membawa Sharp mampu bertahan dan mendulang kesuksesan dengan menemukan strategi-strategi baru dalam bidang penjualan dan peningkatan citra mereknya.

“Sempat terpuruk di awal tahun 2020 akibat dampak peraturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang berdampak pada penjualan dan penurunan kapasitas produksi, namun Sharp mampu bangkit dengan berhasil mencatatkan sejarah baru dengan berhasil memproduksi lemari es sebanyak 20 juta unit pada April 2020, cepat beradaptasi dan peka terhadap peluang yang ada, merupakan salah satu kunci keberhasilan kami,” ungkap Presiden Direktur PT Sharp Electronics Indonesia, Shinji Teraoka dalam keterangan tertulis kepada wartawan pada Senin (28/12/2020).

Sharp Indonesia secara cepat melakukan perubahan pola kerja dan menciptakan inovasi dengan menjalankan pemasaran secara virtual yang memanfaatkan aset digitalnya, hingga berhasil dalam mempertahankan performanya.

“Di tengah gempuran persaingan industri elektronik dan segala macam permasalahan yang terjadi di tahun 2020, Kami sangat merasa bangga dapat bertahan dan di apresiasi menjadi salah satu merek terbaik di ajang penghargaan Indonesia Best Brand Awards 2020 dengan memboyong 2 kategori sekaligus yaitu untuk mesin cuci dan lemari es,” ungkap Andrew Gultom selaku Head of HA Product Strategy Division PT Sharp Electronics Indonesia.

Indonesia Best Brand Awards (IBBA) 2020 merupakan sebuah ajang penghargaan tahunan yang diikuti oleh ratusan merek di seluruh Indonesia yang berkompetisi untuk mendapatkan poisisi merek teratas di tanah air. SWA selaku penyelenggara menggandeng MARS dalam pelaksanaan riset dan penilaian, dengan menggunakan metode survey kuantitatif yang memiliki 5 kriteria penilaian, seperti Top of Mind Advertising, Top of Mind Brand, Brand Share, Satisfaction, dan Gain Index. Survey yang diadakan pada periode Agustus – Oktober melibatkan lebih dari 5.000 responden dari 7 kota besar, yakni Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Makassar, dan Banjarmasin dengan berbagai latar sosial ekonomi.

“Dengan kemenangannya ini Sharp Indonesia berhasil mempertahankan posisinya sebagai merek terbaik selama 18 tahun berturut – turut sejak tahun 2002 silam” jelas Andrew.

Tidak hanya mendapatkan apresiasi sebagai merek terbaik, Sharp pun mampu menyabet penghargaan Indonesia Customer Experience Award sebuah ajang penghargaan yang diselenggarakan oleh Majalah SWA bersama Business Digest, lembaga survei yang tergabung di dalam Grup SWA untuk kategori produk Air Conditioner. Penghargaan Indonesia Customer Experience Award 2020 merupakan penghargaan yang baru pertama kali diadakan guna mengapresiasi merek-merek di Indonesia yang tiada pernah berhenti berkreasi dalam menjawab seluruh harapan dan tuntutan pelanggan.