UIPM Beri Gelar Kepada Raffi Ahmad, WNI di Thailand Langsung Bergerak, Ternyata!

jpnn.com, JAKARTA - Universal Institute of Professional Management (UIPM) menjadi topik pencarian hangat, seusai memberikan gelar Doktor Honoris Causa (Dr. HC) kepada Raffi Ahmad.

Kantor UIPM di Thailand pun tak luput dari pencarian Warga Negara Indonesia (WNI) yang tinggal di Negeri Gajah Putih tersebut.

Video penelusuran kantor UIPM di Thailand ini pun langsung viral, karena lokasi tersebut ternyata alamat hotel.

Lantaran hal itu, spekulasi tentang UIPM sebagai universitas abal-abal pun mencuat.

Namun, apakah benar bahwa UIPM tersebut tidak teregistrasi sebagai universitas?

Melansir dari website uipmcenter.com dan uipm.ac.id, tertulis bahwa UIPM University International telah tercatat di United Nations Global Marketplace dan United Nations Global Compact.

Dalam laman tersebut, UIPM mengeklaim telah mendapat akreditasi dari tiga lembaga akreditasi internasional yang diakui.

Adapun di antaranya Cauncil for Highler Education Accreditation (CHEA), Asia Pacific Quality Regisfer (APQR) dan Council for tlw Accreditation of Educator Preparatioft (CAEP).