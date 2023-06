UMKM Sahabat Sandi Meriahkan Pikataka Fest dan Bagikan Gerobak Gratis

jpnn.com, MAKASSAR - Sukarelawan UMKM Sahabat Sandi menyemarakkan Pikataka Fest 2023, bertajuk tema “Act Your Skill and Explore the Art of Creativity".

Pada kesempatan kali ini, UMKM Sahabat Sandi memberikan bantuan gerobak pada mahasiswa yang telah memiliki usaha dan memasarkan produk UMKM.

Ketua UMKM Sahabat Sandi Makassar Ethy Wirdaningsih mengatakan ini merupakan media bagi pelaku UMKM untuk memperkenalkan produk-produk yang dijual. Sehingga mereka dapat terus termotivasi dalam menumbuhkan semangat berwirausaha.

"UMKM Sahabat Sandi ikut memeriahkan acara festival bidang kuliner dengan menjual produk dan makanan kekinian. Hal ini, salah satu potensi dalam mempromosikan produk unggulan dari para pelaku UMKM," ujar dia dalam siaran persnya, Minggu (18/6).

Dengan begitu, pihaknya dapat menumbuhkan semangat wirausaha serta memotivasi masyarakat dan pengunjung untuk memulai berwirausaha.

Ethy mengatakan dengan adanya pameran UMKM dapat menambah omzet pelaku usaha dan membuka lapangan kerja baru 4,4 juta seperti yang ditegaskan oleh Menparekraf, Sandiaga Uno.

"Pelaku UMKM makin percaya diri dengan produknya, menambah omzet dan ikut membantu mewujudkan target Menparekraf Pak Sandiaga Uno membuka 4,4 juta lapangan kerja," ungkap Ethy.

Kegiatan itu merupakan ajang festival untuk memberi wadah bagi mahasiswa dalam mempertajam kemampuan serta keterampilan berwirausaha.