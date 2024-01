UMN Berpartisipasi dalam Konferensi Perubahan Iklim COP 28 di Dubai

jpnn.com, JAKARTA - Universitas Multimedia Nusantara (UMN) terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung isu-isu keberlanjutan dan perubahan iklim.

Salah satu upaya itu direalisasikan dengan berperan aktif dalam Konferensi Perubahan Iklim ke-28 atau COP 28 yang diselenggarakan di Dubai, UAE.

Partisipasi aktif UMN dalam COP 28 menjadi landasan yang kuat untuk mendukung upaya global dalam menghadapi perubahan iklim.

Sebab, diperlukan semangat kolaborasi yang kuat untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Dosen dari Program Studi Ilmu Komunikasi UMN Maria Advenita Gita Elmada menjadi perwakilan dalam acara ini dan menjadi satu-satunya Dosen Ilmu Komunikasi dari Indonesia yang memperoleh kesempatan tersebut.

Maria, dalam perannya sebagai perwakilan UMN dan anggota International Environmental Communication Association juga berperan aktif dalam berbagai diskusi, presentasi, dan kegiatan terkait komunikasi dan perubahan iklim.

Presentasi pertama diberikan Maria pada 5 Desember 2023 di Paviliun Uzbekistan, dalam diskusi yang bertajuk “Journalism in the Era of Triple Planetary Crisis”.

"Diskusi itu menyoroti peran penting jurnalisme dalam menghadapi krisis iklim, kehilangan keanekaragaman hayati, dan degradasi lingkungan," ujar Maria dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (5/12).