Unomax Hadirkan Aksesori Gadget dengan Kualitas Premium

jpnn.com, JAKARTA - Aksesori gadget banyak sekali ditawarkan di pasaran bebas, baik secara offline maupun online. Jadi sebagai pembeli juga harus pintar-pintar dalam memilih aksesori gadget agar tidak tertipu dan merasa kecewa saat membelinya.

Unomax adalah salah satu pemain lama di bidang aksesori gadget ini. Usaha ini dirintis entrepreneur muda Hendy Sutanto.

Berawal dari hobinya terhadap gadget, Hendy merintis berbisnis di bidang aksesori gadget.

“Saya memulai bisnis premium gadget accessories store pada 2013 lalu melalui online,” kata CEO & Co-Founder Unomax Hendy.

Nama Unomax diambil dari kata Uno atau satu dan Max yang berarti maximal. “Itu sesuai dengan filosofinya kami yang ingin menjadi nomor satu dengan memberikan layanan yang maksimal kepada customer,” ujar Hendy.

Unomax memiliki slogan One Solution for Best Experience yang mencakup proses pencarian produk, menjamin produk 100 persen original, pemesanan barang, sampai proses unboxing paket, dan after sales harus mudah dan menyenangkan.

Produk awal yang dipasarkan Unomax adalah tempered glass screen protector atau antigores dari brand Tyrex.

Hendy menuturkan sangat sulit untuk menjual produk ini pertama kali di tahun 2013. Karena harus memberikan edukasi kepada customer.