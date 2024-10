Usung Konsep Modern & Ramah Lingkungan, BTN Lakukan Groundbreaking Ecopark Gandul

jpnn.com, DEPOK - PT Bank Tabungan Negara (BTN) melakukan groundbreaking untuk proyek BTN Ecopark Gandul yang berlokasi di Gandul, Cinere, Depok, pada Jumat (18/10).

Fasilitas tersebut merupakan upaya BTN untuk meningkatkan pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan pengamanan data perseroan.

Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu mengatakan, BTN Ecopark Gandul akan menjadi pusat belajar yang nyaman dan lengkap bagi karyawan BTN dengan konsep modern dan ramah lingkungan (eco-friendly).

Melalui fasilitas ini, BTN menerapkan prinsip keberlanjutan dan menjalankan misi perseroan untuk menjadi One of Home of Indonesia’s Best Talent.

“BTN merasa bangga dapat membangun BTN Ecopark Gandul sebagai upaya meningkatkan kualitas proses bisnis dan pengembangan SDM, karena SDM merupakan bagian dari investasi masa depan. Jadi, ini benar-benar merupakan investasi secara fisik,” kata Nixon dalam seremoni groundbreaking proyek BTN Ecopark Gandul.

Nixon menuturkan, BTN mulai membenahi dan melakukan optimalisasi terhadap fixed asset yang selama ini dimiliki, termasuk tanah, kantor-kantor wilayah (Kanwil), Record Center, dan Learning Center.

BTN Ecopark Gandul, akan memiliki Record Center terbesar dan tersentralisasi, sehingga pengelolaan dan pengamanan data serta dokumen milik nasabah, termasuk sertifikat rumah dapat lebih tertata dan efisien.

Sedangkan adanya Learning Center baru yang dilengkapi dengan dormitory dapat mengurangi biaya logistik.