Via Vallen: Takut Salah Ngomong

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi dangdut Via Vallen enggan menanggapi polemik video klip terbarunya, Kasih Dengarkanlah Aku yang diduga menjiplak video Above The Time milik penyanyi Korea, IU.

Penyanyi asal Sidoarjo, Jawa Timur ini mengaku tidak mau lagi membahas permasalahan tersebut.

"Lagi enggak pengin ngomongin itu," kata Via Vallen di Studio MNC, Jakarta Barat, baru-baru ini.

Perempuan 29 tahun asal Sidoarjo itu mengatakan dirinya takut salah berbicara tentang masalah jiplakan tersebut.

Apalagi Via Vallen merasa sudah memberi klarifikasi dan meminta maaf melalui akun miliknya yang telah terverifikasi di Instagram.

"Takut salah ngomong," imbuh Via Vallen.

Sebelumnya, Via Vallen memastikan bahwa pihaknya telah menghapus video klip lagu, Kasih Dengarkanlah Aku.l yang diduga menjiplak video Above the Time milik penyanyi asal Korea, IU.

Dia juga mengucapkan permohonan maaf kepada semua pihak yang merasa dirugikan.