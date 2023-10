Angkatan Kerja Didorong Lebih Produktif dengan Pembelajaran Sepanjang Hayat

jpnn.com, JAKARTA - Karier.mu berkolaborasi bersama Prakerja melakukan sosialisasi pada event Mega Career Expo yang mengangkat topik “#IamALifelongLearner: Why Should We Start Now?”.

Kampanye ini guna mendukung pembelajaran sepanjang hayat, yang mulai digaungkan pada The Inclusive Lifelong Learning Conference (ILLC) oleh UNESCO di Nusa Dua Bali, pada 3-6 Juli 2023.

Indonesia menjadi official partner UNESCO dalam mengamplifikasi #IamALifelongLearner sebagai kampanye nasional yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo sebagai Bapak Lifelong Learning Indonesia.

Tujuan diadakannya kampanye tersebut ialah membangun gerakan untuk belajar sepanjang hayat tanpa peduli usia, di mana pun dan kapan pun untuk menjadi angkatan kerja yang produktif.

Chief of Karier.mu M Rangga Septiyadi menjelaskan, kegiatan ini bertujuan untuk membangun awareness, menularkan inspirasi, dan memberikan referensi tentang pentingnya pembelajaran sepanjang hayat yang berkelanjutan untuk seluruh angkatan kerja.

"Indonesia diharapkan dapat meningkatkan angkatan kerja yang lebih produktif dan berdaya saing tinggi agar tetap mampu bertahan menghadapi berbagai tantangan dan disrupsi yang ada," kata Rangga, dalam keterangannya, Sabtu (14/10).

Pendidikan dan perkembangan keterampilan merupakan aspek penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan mencapai kemajuan sosial.

Di tengah perubahan cepat dan dinamika global, teknologi, dan pasar kerja yang terus berubah, penting bagi angkatan kerja Indonesia untuk memiliki mindset “lifelong learning" atau pola pikir belajar sepanjang hayat.