BRINS Raih 2 Penghargaan Insurance Asia Awards 2024, Selamat!

jpnn.com, JAKARTA - BRI Insurance (BRINS) meraih dua penghargaan Insurance Asia Awards 2024, yang diselenggarakan di Marina Bay Sands Expo and Convention Center, Singapore, pada 9 Juli 2024.

Adapun penghargaan yang diterima untuk kategori The Domestic General Insurer of The Year dan The MSME Insurance Initiative of The Year.

Division Head Development & Operational Business Division Eka Indria Sari mengatakan, penghargaan itu memperlihatkan bahwa perusahaan diakui atas dukungannya yang secara fokus dan konsisten terhadap pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

"Peran BRI Insurance juga dianggap memberikan dampak yang positif bagi ketahanan ekonomi Indonesia lewat proteksi kepada para pelaku UMKM," kata Eka, dalam keterangannya, Senin (15/7).

Sementara itu, Direktur Utama BRI Insurance Budi Legowo mengungkapkan, penghargaan ini membuktikan bahwa eksistensi yang disertai dengan kinerja yang lebih baik menunjukan prestasi.

"Semoga Penghargaan ini menjadi booster yang positif untuk tetap konsisten meningkatkan kualitas layanan dalam memberikan solusi perlindungan yang selaras dengan visi kami, yaitu the Most Trusted Partner For Reliable Protection Solutions," tutur Budi Legowo.

Insurance Asia Awards merupakan salah satu ajang bergengsi di kawasan Asia Pasifik.

Ajang ini memberikan penghargaan kepada Perusahaan asuransi yang telah mencapai pencapaian luar biasa, menetapkan tolok ukur baru, dan menunjukkan inovasi dalam industri.