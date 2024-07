Cegah DBD, Ribuan Keluarga Ikut Gerakan Indonesia Berantas Nyamuk

jpnn.com, JAKARTA - Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) disebabkan oleh virus dengue dan ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus.

My Baby mengajak ribuan keluarga melakukan aksi pencegahan melalui edukasi dan penerapan 3M Plus, serta pengasapan (fogging).

Penerapan 3M Plus meliputi: menguras, yaitu membersihkan tempat yang sering dijadikan tempat penampungan air seperti bak mandi, ember air, tempat penampungan air minum, penampung air lemari es dan lain-lain.

Kemudian, menutup rapat tempat penampungan air, seperti drum, kendi, toren, dan lainnya. Selain itu, mendaur ulang barang bekas yang memiliki potensi untuk jadi tempat kembang biak nyamuk.

Managing Director Brand Investment & Consumer Engagement My Baby Winny Yunitawati mengatakan, risiko kematian yang ditimbulkan penyakit DBD merupakan hal serius yang bisa dicegah.

"Kami berinisiatif meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya langkah pencegahan dan berkontribusi nyata untuk menekan angka kasus DBD," kata Winny, dalam keterangannya, Kamis (18/7).

Upaya itu dilakukan melalui My Baby Momversity goes to Bandung dan Tangerang, berupa aksi nyata Gerakan Indonesia Berantas Nyamuk yang dilakukan untuk ribuan keluarga.

"Kami berkomitmen menemani keluarga dalam memberi perlindungan optimal dari gigtan nyamuk dengan penerapan 3M Plus dan menghadirkan produk berkualitas yang mencegah gigitan nyamuk hingga 12 jam," ucapnya.