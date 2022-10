Chef William Wongso Berbagi Resep Masakan Sehat Bagi Ibu-Ibu PKK

jpnn.com, KABUPATEN TANGERANG - Pakar kuliner Indonesia William Wirjaatmadja Wongso, berbagi resep memasak sehat kepada para Ibu Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Tangerang.

Hal itu agar mereka dapat menyajikan makanan yang enak sekaligus juga sehat.

"Tentu ini membanggakan, bahkan sebanyak 60 warga pelelangan, khususnya Desa Ketapang juga ikut," kata Wakil Ketua TP PKK Kecamatan Mauk, Imas Kholid Mawardi, dalam keterangan resminya, Rabu (19/10).

Chef internasional itu membagikan resep sehat masakan nusantara kepada para Ibu PKK menyambut event internasional Partnerships in Environmental Management for the Seas of East Asia (PEMSEA) Network of Local Governments (PNLG) di Kabupaten Tangerang pada 25-29 Oktober mendatang.

Kegiatan itu digelar di Gedung Serbaguna Kecamatan Mauk dan dihadiri Ketua TP PKK Yuli Zaki Iskandar, Wakil Sekretaris TP PKK Kabupaten Tangerang Yeni, Rismawati Maesyal Rasyid, dan para anggota TP PKK Kecamatan Mauk.

"Banyak tips yang diberikan, juga cara penyajiannya agar menarik," ujarnya.

Dia menambahkan, jauh hari sebelum perhelatan berskala internasional itu digelar, William Wongso berbagi cara mengolah masakan pindang kuning, udang dan cumi, kepada Ibu PKK di Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang pada 18 Oktober.

"Chef William juga memberikan teknik mengolah ikan hasil laut dan cara memasak dengan cara dipepes," imbuhnya.