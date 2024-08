Cuma Rp 80 Ribu Bisa Nonton Grup Band Kondang di Pensi SMA Negeri 8

jpnn.com, JAKARTA - SMA Negeri 8 Jakarta akan menggelar pentas seni (Pensi) dengan menghadirkan sejumlah musisi Tanah Air.

Ketua Pelaksana Lampion 2024, Chelsea Keylania Raisyah Br. Pasaribu menjelaskan acara bertema ‘Bring The Memories Through The Times’ merupakan program kerja angkatan terbesar yang diadakan setiap tahunnya yang bertujuan untuk memperluas relasi dengan eksternal dan meningkatkan eksistensi SMA Negeri 8 Jakarta.

“Pensi digelar di Smesco Pancoran tanggal 24 Agutus pukul 14.00 sampai 22.00 mendatang kami akan menghadirkan pengisi acara, seperti Pamungkas, The Panturas, dan Lomba Sihir. Kami juga menghibur penonton dengan aksi DJ dari Adnan Veron dan Galihpan. Ayo buruan beli tiketnya jangan sampai kehabisan,” kata Chelsea.

Tidak hanya acara hura-hura saja, pada Lampion 2024 juga digelar enam kompetisi yang diikuti oleh ratusan SMP dan SMA di Jabotabek.

“Jadi jangan sampai ketinggalan. (Harga) tiketnya juga terjangkau sekali, bagi yang mau beli satu tiket fertival seharga Rp.80.000, sedangkan bagi mau membeli dua tiket festival bisa mendapatkan potongan, di mana harganya menjadi Rp 125.000 mendapatkan dua tiket festival. Jadi jangan sampai ketinggalan ya,” tutur Siswi XII ini.

Sementara itu, Ketua Pengurus OSIS SMA Negeri 8 Jakarta, Hasyim Sami Alatas menuturkan Lampion merupakan program kerja angkatan terbesar yang diadakan oleh setiap tahunnya, sekaligus merayakan ulang tahun SMA Negeri 8 Jakarta yang jatuh pada 1 Agustus lalu.

Kegiatan yang berlangsung hingga 24 Agustus mendatang ini bertujuan untuk memperluas relasi dengan eksternal dan meningkatkan eksistensi SMA Negeri 8 Jakarta.

“Program kerja ini terdiri atas berbagai kompetisi yang menggabungkan unsur seni, sains, sastra, baris-berbaris, kepalangmerahan, dan teknologi sebagai bentuk kolaborasi antarpeserta. Yang yang lebih serunya lagi pada penutupan Lampion 2024 yaitu pada Sabtu (24/8) kami akan menggelar Pentas Seni yang menghadir musisi papan atas di Tanah Air,” kata Hasyim.