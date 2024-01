Deretan Penghargaan Halo BCA Sepanjang 2023, dari Domestik hingga Global

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Central Asia Tbk (BCA) melalui Halo BCA berhasil memborong puluhan penghargaan di ajang Global Contact Center World Awards 2023 (GCCWA 2023) baik di level Asia Pasifik maupun dunia.

Prestasi ini semakin lengkap dengan keberhasilan BCA merengkuh predikat Grand Champion ke-12 kali dalam ajang The Best Contact Center Indonesia (TBCCI).

Gelaran GCCWA Asia Pacific 2023 digelar pada pertengahan Juli lalu di Nusa Dua, Bali.

Di ajang tersebut BCA berhasil meraih penghargaan berbagai kategori, seperti Industry Champion Awards, Dream Team Awards, 24 penghargaan kategori Corporate, 32 penghargaan kategori Individual, dan 7 penghargaan Team dengan total perolehan medali sebanyak 41 Gold, 17 Silver, dan 5 Bronze.

Selain itu, BCA juga meraih penghargaan untuk kategori prestisius, yaitu Best Mega Contact Center, Best in Customer Service, Best Technology Innovation, Best Contact Center Design, dan Best Crisis Management Campaign.

Sementara itu di ajang GCCWA 2023 tingkat global yang digelar di Portugal pada November lalu, BCA meraih 53 penghargaan sekaligus berupa 10 Certified World Class Awards, 22 penghargaan di kategori corporate, 14 penghargaan individual, dan 6 penghargaan tim.

Pencapaian tersebut menobatkan BCA sebagai juara dunia Contact Center World yang ke-14 kalinya.

Tidak hanya dalam Global Contact Center World Awards 2023, BCA juga meraih prestasi dalam The Best Contact Center Indonesia (TBCCI) 2023 pada bulan September 2023, di Jakarta.