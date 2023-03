Destinasi Wisata ke Jepang Jadi Pilihan Favorit, Bank Mega Gandeng Japan Airlines Beri Promo Menarik

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Mega Tbk (Bank Mega) bekerja sama dengan Japan Airlines Co., Ltd (JAL) membuka pameran bertajuk Mega-Japan Airlines Travel Fair di Main Atrium Mall Of Indonesia, Jakarta.

Acara yang berlangsung selama 4 hari dari 16-19 Maret 2023 ini menawarkan promo dan diskon istimewa bagi para pengguna kartu kredit Bank Mega berupa destinasi wisata favorit ke Jepang, serta pilihan destinasi lanjutan lainnya seperti ke Amerika dan Kanada.

Direktur Consumer Banking Bank Mega, Diza Larentie mengatakan Bank Mega menggandeng Japan Airlines sebagai respons terhadap tren peningkatan wisatawan ke Jepang dan destinasi lanjutan lainnya yang menggunakan JAL, seiring dengan dibukanya destinasi wisata di berbagai negara setelah pandemi.

“Kami juga memanfaatkan momentum dan peluang ini sebagai ajang untuk mendekatkan diri kepada nasabah dengan memberikan pengalaman yang menyenangkan selama penerbangan ke Jepang dan destinasi lainnya. Sebagaimana kita ketahui, JAL merupakan airline yang berbasis di Jepang yang sudah tidak diragukan pelayanannya,” ujar Diza.

Mega-Japan Airlines Travel Fair dengan bertema Experience The Unforgetable Journey ini digelar untuk memfasilitasi para nasabah untuk bisa menikmati liburannya, di mana Travel Consultant akan membantu merancang itinerary yang unik sehingga dapat menciptakan pengalaman yang tidak terlupakan.

Selama pameran berlangsung, Bank Mega yang berkolaborasi dengan JAL sebagai official Airline Partner menawarkan banyak keuntungan bagi nasabah kartu kredit.

Sementara itu, Sales Director Sales Japan Airlines Co., Ltd, Okamoto Shuzo mengatakan Japan Airlines telah menyiapkan berbagai penawaran tiket yang menarik baik dengan destinasi Jepang, maupun destinasi lanjutan seperti ke Amerika dan Kanada.

Bagi pengunjung yang belum memiliki kartu kredit Bank Mega tidak perlu khawatir, karena tersedia program instant issuance dimana pengunjung dapat memiliki kartu kredit Bank Mega hanya dalam waktu dua jam saja.