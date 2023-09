EUCNC Warnai Politeknik Manufaktur Bandung dengan Cat Ramah Lingkungan

jpnn.com, BANDUNG - EUCNC, Co, Ltd, mendonasikan 5.000 liter cat Energy up paint (EU 201) ke Politeknik Manufaktur (Polman) Bandung, Jawa Barat.

Bantuan ini merupakan bagian dari kegiatan Korea Trade-Investment Promotion Agency (KOTRA), program ESG+ Korea-Indonesia Win-Win Cooperation.

Dalam program ini, KOTRA melakukan sejumlah “Proyek ESG+ Global” dengan memilih berbagai produk unggulan Korea dan mendonasikannya ke luar negeri.

Langkah ini dilakukan guna memperluas ekspansi perusahaan-perusahaan Korea ke luar negeri, sekaligus mempromosikan kerja sama antarnegara yang saling menguntungkan.

Terpilihnya EUCNC bergabung dalam proyek KOTRA karena dinilai memiliki keunggulan teknologi dalam memproduksi cat ramah lingkungan.

EU-201 merupakan cat yang mampu mengurangi emisi karbon dan mampu mendorong penghematan energi.

Mengusung konsep ramah lingkungan, penggunaan EU-201 pada dinding akan mampu menurunkan suhu di dalam ruangan karena efek insulasi dan thermal barrier.

Cat ramah lingkungan pada umumnya hanya memiliki satu fungsi insulasi atau thermal barrier. Pengaplikasiannya memerlukan tiga lapis cat yaitu, lapisan dasar, lapisan tengah, dan lapisan atas.