Festival Kewirausahaan Astra Hadir untuk Dorong Semangat Para Wirausaha Muda

jpnn.com, JAKARTA - Hasil karya Nurman Farieka Ramdhany berupa sepatu dari kulit ceker ayam kini berhasil menembus pasar dunia.

Sebagai salah satu wirausahawan muda, Nurman berbagi pengalamannya pada webinar sebagai rangkaian Festival Kewirausahaan Astra dengan tema How to Build an Impactful Business yang diadakan secara virtual pada hari ini Rabu (21/10).

Berbagai lomba dan kegiatan juga diadakan dalam rangka festival ini. Seperti pameran produk UMKM virtual, lomba inovasi bisnis sederhana dan disabilitas, lomba foto barang UMKM, workshop digital marketing dan foto produk, pengumuman Astra Startup Challenge (ASC) serta peluncuran Koperasi AKU BISA dan Komunitas Insan Madani.

Finalis ASC terpilih akan mendapatkan pendanaan dari Astra Ventura.

Selain itu, setelah menerima apresiasi dari Semangat Astra Terpadu Untuk Indonesia (SATU Indonesia) Awards 2019 untuk bidang kewirausahaan, semangat Nurman dalam merintis sepatu dari kulit ceker ayam menarik minat berbagai media lokal dan internasional.

Berbagai media luar negeri seperti New York Post, Business Insider dan Reuters mengulas cerita tentang Nurman. Dampaknya, hasil karya Nurman di bawah bendera Hirka berhasil menembus pasar global seperti Amerika Serikat, Brazil, Hong Kong, Inggris, Jepang, Malaysia dan Singapura.

"Hadiah dari Astra tahun lalu kami fokuskan ke branding, dari followers Instagram @hirka.official tadinya 1.000, sekarang alhamdulillah diamanahi followers 11.000. Wawancara dari media luar negeri juga berdampak luar biasa. Keuntungan penjualan ke luar negeri sampai saat ini kira-kira Rp60 juta," ungkap Nurman.

Festival ini merupakan salah satu bentuk nyata dari empat pilar kontribusi sosial berkelanjutan Astra yaitu kewirausahaan. Hingga saat ini, Grup Astra membina sekitar 12.873 UMKM binaan.