FIF Group dan Universitas Parahyangan Meluncurkan Score FLS

jpnn.com - BANDUNG - PT Federal International Finance (FIFGROUP) berkolaborasi dengan Universitas Parahyangan (UNPAR) meluncurkan program Sustaining Competitive and Responsible Enterprise (SCORE) serta Financial Life Skill (FLS).

Program tersebut sebagai wujud komitmen atas pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui institusi pendidikan.

Kick off Program SCORE FLS di Ruang Audio Visual FISIP, Lantai 1, Gedung FISIP Universitas Parahyangan, Bandung pada Selasa (23/4) mengusung tema “Scale Up Your Business for Your Success.”

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung, Dindin Syahidin, mengatakan pelaku usaha harus mampu beradaptasi dengan kondisi saat ini yang begitu dinamis.

“Dinas Koperasi UMKM sangat terbantu dengan adanya program SCORE FLS ini dalam membantu memberikan penyuluhan dan pembinaan UMKM Kabupaten Bandung dan mendorong para pelaku UMKM yang menjadi peserta untuk dapat berkembang dengan melakukan inovasi yang berdampak terhadap pertumbuhan bisnis usaha,” kata Dindin.

Sementara itu, Microfinancing Division Head FIFGROUP, Cicilia Tri Hapsariningtyas, menyatakan FIFGROUP, melalui brand service FINATRA, senantiasa berkomitmen penuh mendorong perkembangan UMKM Indonesia.

“Kami tidak hanya menyediakan pembiayaan modal usaha, tetapi juga memberikan berbagai pengembangan pengetahuan dan kemampuan bagi para pelaku UMKM," kata Cicilia.

Sebanyak 50 UMKM di wilayah Bandung berpartisipasi dalam kegiatan inkubasi bisnis dalam program itu. Para peserta mendapatkan pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing bisnis mereka.