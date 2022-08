Final IBL 2022: Kunci Kemenangan Satria Muda Pertamina Atas Pelita Jaya Bakrie

jpnn.com, JAKARTA - Satria Muda Pertamina untuk sementara unggul 1-0 di babak final IBL 2022 seusai mengalahkan Pelita Jaya Bakrie dengan skor 95-87.

Dalam laga pemungkas yang digelar di GOR C-Tra Arena, Bandung, Jawa Barat, Sabtu (27/8), SM Pertamina memiliki keunggulan di tembakan akurasi tiga angka.

Pada Sabtu (27/8) tercatat anak asuhan Youbel Sondakh mencetak persentase tembakan three point mencapai 55 persen berbanding 26 persen milik Pelita Jaya.

Tidak hanya dominan di garis tiga angka, Arki Dikani Wisnu dan kawan-kawan juga bermain apik dengan mencetak poin di dalam paint mencapai 42 berbanding 28 milik Pelita Jaya.

Dua hal mendasar tersebut menjadi kunci kemenangan tim yang bermarkas di Kelapa Gading tersebut meraih kemenangan di final gim pertama dalam sistem best of three series.

Pemain asing Satria Muda, Elijah Johad Foster keluar sebagai pencetak poin terbaik dengan raihan 18 poin.

Selain Foster, pemain asing milik SM Pertamina yang juga tengah fit, yakni Branchon Griffin.

Mantan pemain NSH Jakarta dan Prawira Bandung tersebut mencetak 17 poin.