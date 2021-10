Gelar Webinar, Peradi Jakbar Hadirkan 3 Pembicara Internasional

jpnn.com, JAKARTA - DPC Peradi Jakarta Barat (Jakbar) menggelar webinar internasional dengan tema 'International Webinar on An International Comparison of Bar Entry Requirements and Conflicts Handling within Three Jurisdictions: California (USA), Australia and the Netherlands', Sabtu (30/10).

Ketua DPC Peradi Jakarta Barat Suhendra Asido Hutabarat mengatakan webinar ini dihadiri tiga pembicara internasional, di antaranya Darrell Johnson, selaku Senior Foreign of Counsel, SSEK Legal Consultants.

Lalu ada Hilton King sebagai Foreign Legal Consultant, Makarim and Taira S. Law Firm dan Theodoor Bakker sebagai Senior Foreign of Counsel, ABNR.

Baca Juga: Peradi Tegaskan Perlindungan Hukum Bagi Anak Sangat Penting

Kemudian ada Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Peradi Otto Hasibuan yang menjadi pembicara khusus.

"Penyelenggaraan webinar ini merupakan komitmen Peradi Jakarta Barat sebagai bagian dari DPN Peradi di bawah kepemimpinan Otto Hasibuan," kata Asido dalam siaran persnya, Sabtu.

Diselenggarakannya kegiatan ini juga dalam rangka menerapkan UU Advokat, khususnya dalam hal meningkatkan kualitas advokat di Indonesia.

Baca Juga: Isu Kepailitan dan PKPU Jadi Perhatian Peserta PKPA DPC Peradi Jakbar

"Peradi sebagai organisasi yang lahir dari UU Advokat berkomitmen untuk menjalankan amanah untuk terus meningkatkan kualitas profesi advokat,” ujar Asido.

Sementara Otto Hasibuan menyebut persoalan advokat dan keberadaan organisasi advokat sangat penting di Indonesia. Sebab selain tak lagi single bar, sesuai undang-undang, organisasi memiliki peran penting dalam naik-turunnya kualitas advokat.