Gerai IM3 Adopsi Konsep Serbadigital, Bagaimana Nasib Pelanggan Gaptek? 

jpnn.com, JAKARTA - Indosat Ooredoo Hutchison (Indosat) melalui gerai IM3 memberikan layanan dengan konsep digital.

Indosat kembali menghadirkan konsep baru untuk 32 gerai IM3 yang tersebar di berbagai kota Indonesia.

Pembaruan Gerai IM3 mengusung konsep layanan 'Fast, Simple dan Flexible'.

Gerai dengan konsep terbaru menghadirkan perangkat, sistem baru, dan solusi yang lebih cepat melalui pelayanan digital.

Hal ini bertujuan untuk memberi kemudahan bagi pengunjung mendapatkan solusi dan kualitas pelayanan yang lebih baik.

Senior Vice President Head of Regional go to Market IM3 Andre Renaldy menjelaskan konsep gerai ini akan memberikan pengalaman baru bagi pelanggannya.

Rencananya, seluruh gerai IM3 di Indonesia akan mengadopsi konsep digital dalam beberapa bulan ke depan.

"Kami secara bertahap, karena kami juga enggak mau mengganggu keseharian di gerai," ujar Andre.