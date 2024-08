GIAS Group Meluncurkan Komunitas Gnetion Pro

jpnn.com, JAKARTA - PT Global Indonesia Asia Sejahtera (GIAS Group) selaku inisiator komunitas Gnetion menggelar acara bertajuk Gnextion: The Next Level of Gnetion, sebagai apresiasi atas dedikasi tinggi para komunitas pekerja bangunan.

Acara ini berlangsung selama tiga hari, mulai 7-9 Agustus di tiga lokasi yang berbeda setiap harinya.

Dalam acara “Gnextion: The Next Level of Gnetion” ada dua program yang telah berlangsung, yakni Program Apresiasi Aplikator Top 15 dan peluncuran Gnetion Pro.

“Melewati program ini GIAS Group ingin mendorong aplikator agar dapat menjadi sosok inspiratif bagi sesama aplikator agar bisa terus berkembang kedepannya,” ujar Head of Marketing Division Randu Arifiant.

Selain Program Apresiasi Aplikator Top 15 ada pula peluncuran program Gnetion Pro. Adapun Gnetion Pro merupakan sebuah level atau tingkatan tertinggi dalam komunitas Gnetion.

Aplikator yang berhasil mencapai level ini akan menjadi brand ambassador produk GNET dan komunitas Gnetion.

Selain itu, aplikator juga mempunyai peluang untuk memperoleh tambahan ilmu, kemampuan, dan income.

Director of Sales & Marketing GIAS Group Marjohan mengungkapkan kegiatan Gnextion beserta program-program yang ada di dalamnya merupakan wujud penghargaan dari GIAS Group secara nyata atas loyalitas tinggi para aplikator Gnetion.