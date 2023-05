GWIM Bahas Berbagai Isu Perempuan dalam Sesi Learning the Art of Leadership

jpnn.com, JAKARTA - Program Global Women in Management (GWIM) bersama perkumpulan alumninya yang bernama Gerak Wanita Inspiratif Memimpin mengadakan sesi berbagi bertajuk Learning the Art of Leadership.

Sesi berbagi ini difasilitasi oleh ExxonMobil Indonesia melalui ExxonMobil Foundation, sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan dalam program pemberdayaan perempuan.

Dalam sesi tersebut, para pembicara yang hadir membahas berbagai topik penting seputar isu ketidaksetaraan gender, pemberdayaan dan kemandirian ekonomi perempuan serta banyak lainnya.

Presiden Exxonmobil Indonesia, Carole Gall mengatakan kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kepemimpinan perempuan.

Dia menjelaskan meningkatnya kemampuan kepemimpinan, dapat membuat perempuan lebih mandiri memberikan kontribusi ekonomi dan sosial di masyarakat.

"Saya percaya ketika perempuan mempunyai kesempatan dan sarana, masyarakat yang akan mendapatkan manfaatnya," kata Carole saat ditemui di kawasan Sudirman, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

GWIM dinilai sudah banyak melahirkan banyak pemimpin perempuan Indonesia.

Anggota KPU Kota Gunungsitoli dan Alumni GWIM, Happy Harefa mengatakan program GWIM sudah membantu memberdayakan perempuan menjadi lebih mandiri.