Ini Rahasia Acer Kembali Meraih Top Brand Award 13 Tahun Berturut-turut

Rabu, 08 April 2020 – 18:50 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Acer kembali mendapatkan Top Brand Award 2020 sebagai merek notebook/laptop terbaik pilihan masyarakat Indonesia.

Berdasarkan survei Top Brand yang dilakukan oleh Frontier Group, Acer menempati peringat teratas dengan Top Brand Index (TBI) mencapai 26,1 persen mengungguli pesaingnya.

Keunggulan Acer dalam survei ini ditentukan oleh tiga parameter yaitu Top of Mind Share, Top of Market Share, dan Top of Commitment Share.

Herbet Ang, Presiden Direktur Acer Indonesia mengatakan, penghargaan ini diperoleh berkat kerja keras dan komitmen Acer dalam membangun dan memelihara hubungan dengan pelanggan melalui beragam inovasi.

“Penghargaan selama 13 tahun berturut-turut ini menjadi bentuk loyalitas dan kepercayaan yang diberikan pelanggan kepada kami,” kata Herbet Ang, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (8/4).

Menurut Herbet Ang, penghargaan ini menjadi dorongan bagi Acer untuk bisa terus menghadirkan inovasi dan produk-produk berkualitas ke depannya.

“Dengan beragam inovasi dan program-program yang kreatif, Acer akan kukuhkan diri dalam menyajikan produk dan layanan terbaik demi mempertahankan kepuasan pelanggan sekaligus bentuk apresiasi atas penghargaan ini,” ujarnya.

Survei Top Brand Award telah dilakukan kepada 12.200 responden di 15 kota besar di Indonesia, yaitu Jabodetabek, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Medan, Pekanbaru, Palembang, Balikpapan, Samarinda, Banjarmasin, Makassar, Denpasar, dan Manado.