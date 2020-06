Inilah Jenis Usaha Menggiurkan, Bisa Raup Rp 500 Juta per Tahun

Rabu, 10 Juni 2020 – 07:52 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Potensi keuntungan yang diraup dari usaha budidaya udang sangat menggiurkan.

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo membandingkan bisnis udang dengan usaha di sektor usaha lainnya.

"Dalam usaha berkebun karet atau sawit, pelaku usaha hanya mendapat penghasilan sekira Rp15 juta per hektare per tahun. Tapi bayangkan kalau kita berbisnis udang dengan intensifikasi padat tebar 200 ekor per meter persegi, penghasilan yang diraup bisa sampai Rp500 juta per tahun," kata Menteri Edhy dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Rabu (10/6).

Tidak hanya dari segi penghasilan, lanjut Edhy, sektor budidaya udang juga bisa menyerap tenaga kerja seiring dengan berkembangnya usaha.

Sebagai contoh, lanjut Menteri Kelautan dan Perikanan, dibutuhkan sekitar lima orang untuk melakukan budidaya seluas satu hektare.

"Jika satu hektare secara intensif memperkerjakan lima orang, maka akan banyak tenaga kerja yang terlibat," tegas Edhy.

Ia menegaskan komitmennya dalam memudahkan masyarakat, baik perizinan hingga akses pemodalan.

Saat ini pemerintah sudah memiliki program kredit usaha rakyat (KUR) dengan bunga 6 persen dengan agunan berupa usaha. Adapun anggaran program KUR yang disiapkan mencapai Rp195 triliun.