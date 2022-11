Jadwal Piala Dunia 2022, 3 Raksasa Terancam Angkat Koper

jpnn.com - DOHA - Tiga raksasa terancam gagal menembus 16 Besar Piala Dunia 2022.

Simak di bawah ini ceritanya, sebelum menyaksikan matchday ketiga di Grup D, malam nanti, yakni Australia vs Denmark dan Tunisia vs Prancis. (*/jpnn)

Argentina

Argentina secara mengejutkan takluk 1-2 dari Arab Saudi pada laga pembuka penyisihan Grup C Piala Dunia 2022.

Hal itu menempatkan Tim Tango dalam situasi yang sulit.

Lionel Messi dan para kancanya baru mendapat tiga poin di laga kedua saat menundukkan Meksiko 2-0.

Meski saat ini berada di peringkat dua Grup C, Argentina bisa saja tersingkir lebih cepat dari turnamen empat tahunan itu.

Jika mereka kalah dari Polandia di matchday terakhir fase grup, Argentina harus mengubur impiannya untuk melaju ke fase knock out.

Hasil dan Klasemen Sementara Grup C:

Argentina 1-2 Arab Saudi

Meksiko 0-0 Polandia

Polandia 2-0 Arab Saudi

Argentina 2-0 Meksiko

1. Polandia, 4 poin | 2. Argentina, 3 poin | 3. Arab Saudi, 3 poin | 4. Meksiko, 1 poin

Jerman

Situasi lebih pelik dialami Jerman. Armada Hansi Flick masih terjerembap di posisi keempat alias juru kunci Grup E dengan satu poin. Der Panzer bisa langsung terlempar dari Piala Dunia 2022 jika kalah atau imbang melawan Kosta Rika di laga terakhir fase grup.

Hasil dan Klasemen Sementara Grup E:

Jerman 1-2 Jepang

Spanyol 7-0 Kosta Rika

Jepang 0-1 Kosta Rika

Spanyol 1-1 Jerman

1. Spanyol, 4 poin | 2. Jepang, 3 poin | 3. Kosta Rika, 3 poin | 4. Jerman, 1 poin

Belgia

Situasi sulit juga dialami Belgia.

Negara peringkat dua FIFA itu masih terseok-seok di peringkat ketiga Grup F.

Belgia baru mengumpulkan tiga poin hasil satu kali menang melawan Kanada (1-0).

Setelah itu, Eden Hazard dan kolega takluk 0-2 dari tim kuda hitam, Maroko.

Satu-satunya cara agar Belgia melangkah ke 16 Besar ialah dengan mengalahkan Kroasia di laga terakhir fase grup.

Hasil dan Klasemen Sementara Grup F:

Maroko 0-0 Kroasia

Belgia 1-0 Kanada

Belgia 0-2 Maroko

Kroasia 4-1 Kanada

1. Kroasia, 4 poin | 2. Maroko, 4 poin | 3. Belgia, 3 poin | 4. Kanada, 0