Jayaboard Tampilkan Kolaborasi Budaya Desain dalam CONNEX 2020

jpnn.com, JAKARTA - Jayaboard menyajikan sebuah ekosistem inovatif yang lahir dari bentuk kolaborasi dengan beberapa pihak yang turut berperan dalam perkembangan dunia desain dan arsitektur di Indonesia dalam bentuk platform digital webinar.

Mengangkat tema “Connecting Minds, Explore the Possibilities” atau disingkat CONNEX, produsen sistem plafon dan dinding gipsum pertama di Indonesia ini menggandeng sejumlah praktisi dan komunitas dari berbagai latar belakang yang berbeda, mulai dari arsitek, lighting consultant, photographer architecture hingga komunitas mural.

Melalui beragam rangkaian kegiatan dan tampilan visual yang menarik dan menyenangkan diharapkan pameran hasil kolaborasi ini dapat menjadi sumber inspirasi bagi masyarakat dalam mengeksplorasi bentuk ruang, material dan desain.

Juga sebagai sumber pengetahuan baru terhadap trend dunia desain dan konstruksi sehingga mampu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Indonesia.

Pada 11 November 2020, Jayaboard berkolaborasi dengan Mario Wibowo Photography yang telah dikenal dalam kancah dunia photography arsitektur dan tergabung dalam Associate of The Royal Photographic Society (ARPS), Inggris, berbagi inspirasi melalui webinar CONNEX: Reflection of the City mengenai tips dan trick dalam dunia arsitektur fotografi.

Mario juga mengambil bagian sebagai juri dalam Jayaboard Photography Competition 2020 yang menantang peserta untuk mengabadikan pemandangan kota melalui refleksi atau pantulan sebuah media. Berhadiah total jutaan rupiah, para pemenang akan diumumkan dalam webinar tersebut.

Kemeriahan acara ini dilanjutkan dengan kolaborasi Jayaboard bersama Realrich Sjarief (Principal & Founder RAW Architecture) dan Ryan Salim (Principal & Founder ?LUCE Lighting Consultant).

Pada 12 Desember 2020 akan kembali mengadakan webinar bertema CONNEX: Jayaboard Design Culture mengangkat perubahan atau adaptasi arsitektur dalam masa pandemi dan perkembangan budaya arsitektur dimasa mendatang.