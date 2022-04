Jelang Lebaran, Harga Pangan di DKI Jakarta Makin Mahal, Ini Daftarnya

jpnn.com, JAKARTA - Menjelang Lebaran beberapa harga komoditas pangan di wilayah DKI Jakarta makin mahal.

Adapun beberapa komoditas pangan yang naik, mulai dari daging sapi, daging ayam, cabai, hingga bawang putih.

Berdasarkan pantauan JPNN.com di Pasar Mayestik, Jakarta Selatan, harga daging sapi sudah menyentuh Rp 140 ribu per kilogram.

Salah satu pedagang daging sapi bernama Amir mengatakan harga daging sapi sudah naik Rp 10 ribu per kilo gram dari harga sebelumnya Rp 130 ribu per kilogram pada awal Ramadan.

Menurut dia, ke depan dua atau tiga hari menjelang Lebaran harga daging diprediksi akan naik lebih tinggi lagi, yakni bisa ke level Rp 170 - Rp 180 ribu per kilogram.

"Baru prediksi, kami pedagang daging berharap ya jangan naik," ujar Amir, Minggu (24/4).

Selain itu, komoditas bahan pangan lainnya yang mengalami kenaikan ialah bawang putih.

Saat ini harga bawang putih dihargai Rp 40 ribu per kilogram, sedangkan bawang putih jenis kating Rp 45 ribu per kilogram dari harga normal Rp 30 ribu per kilogram.