Jelang Olimpiade Tokyo 2020: Pelecehan Rasialisme Menimpa Timnas Jerman saat Lawan Honduras

jpnn.com, BERLIN - Laga uji coba tim sepak bola pria Jerman melawan Honduras dalam persiapan menuju Olimpiade Tokyo 2020 harus dihentikan lima menit jelang pertandingan usai.

Para pemain Jerman memilih meninggalkan lapangan usai satu pemain mereka, yakni Jordan Torunarigha diduga mengalami pelecehan rasialisme.

Pertandingan yang dimainkan secara tertutup ini harus dihentikan dengan skor akhir masih 1-1.

Melalui akun twitter resmnya, Federasi Sepak Bola Jerman mengatakan:

It's kick-off for our @Olympics team in their friendly against Honduras ????????????????



The boys will play 3 x 30 minutes as a final practice before taking to the big stage. Good luck, lads! ????#WirfuerD #Tokyo2020 pic.twitter.com/rCnfMfVLCn — Germany (@DFB_Team_EN) July 17, 2021