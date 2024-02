Joko Anwar Sebut Proses Pencarian Pemain Siksa Kubur Memakan Waktu 6 Bulan

jpnn.com, JAKARTA - Film horor 'Siksa Kubur' akan segera tayang di bioskop Indonesia.

Pada Rabu (28/2), Come and See Pictures merilis official poster film Siksa Kubur.

Adapun film horor religi garapan Joko Anwar itu dibintangi oleh Faradina Mufti, Reza Rahadian, Fachri Albar, Putri Ayudya, Christine Hakim, hingga Slamet Rahardjo.

Sutradara Joko Anwar mengatakan, proses pencarian pemain untuk film tersebut cukup lama.

Pasalnya, proses casting untuk pemain memakan waktu hingga enam bulan.

"Mencari karakter yang cocok itu lumayan lama artinya ada beberapa yang memang dari awal kayaknya sudah pasti yang main dia deh, tetapi ada beberapa yang memang ada beberapa kandidat ini mungkin cocok," ujar Joko Anwar di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (28/2).

Namun, dia menegaskan, ada berbagai hal lain yang menjadi pertimbangan, selain kemampuan akting.

"Kami bicara bukan cuma soal skill, tetapi juga soal seperti yang saya bilang kerendahan hati, terus kecerdasan gitu. Dan mereka adalah yang sudah tersaring banget," ucap Joko Anwar.