Joko Anwar Siapkan Banyak Kejutan dalam Pengabdi Setan 2: Communion

jpnn.com, JAKARTA - Sutradara Joko Anwar mengaku tidak sabar merilis film terbarunya, Pengabdi Setan 2: Communion.

Dia mengatakan bakal banyak kejutan dalam sekuel film horor Pengabdi Setan tersebut.

"Saya sangat tidak sabar untuk menayangkan lanjutan dari Pengabdi Setan ini. Akan banyak kejutan," kata Joko Anwar dalam keterangan pers, Jumat (17/6).

Pria asal Medan itu menyebut Pengabdi Setan 2: Communion hadir dengan latar cerita di sebuah rumah susun.

Joko Anwar mengeklaim cerita film terasa lebih mencekik dan mencekam ketimbang film pertama.

"Pengabdi Setan 2: Communion membawa penonton ke cerita yang lebih besar, lebih kaya rasa, lebih mengasyikkan," beber Joko Anwar, selaku sutradara sekaligus penulis skenario itu.

Sekuel yang digarap oleh sutradara kondang Joko Anwar itu diproduksi oleh Rapi Films, yang bekerja sama dengan Come and See Pictures, Sky Media, Brown Entertainment, and Legacy Pictures.