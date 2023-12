Kideco Raih Anugerah Indonesia CSR Awards dan Indonesia SDGs Awards 2023

jpnn.com, JAKARTA - PT Kideco Jaya Agung (Kideco) anak perusahaan energi terintegrasi PT Indika Energy Tbk, kembali menjadi yang terbaik dalam ajang Indonesia CSR Awards (ICA) dan Indonesia SDGs Awards (ISDA) 2023 yang diselenggarakan oleh Corporate Forum for CSR Development (CFCD) di Hotel Westin Jakarta, Selasa (5/12).

Acara ini merupakan pemberian penghargaan dan apresiasi kepada perusahaan yang telah melaksanakan program Corporate Social Responsibility (CSR) dan Sustainable Development Goals (SDGs).

Pada ajang ICA 2023, Kideco memperoleh 10 penghargaan tingkat Platinum dari 10 program yang diajukan. Program tersebut terkait dengan Tata Kelola CSR, Lingkungan, Ketenagakerjaan, Praktik Operasi, dan Community Involvement and Development (CID). Kideco juga memperoleh penghargaan Trophy tertinggi sebagai The Top Corporate Leadership on Social Responsibility.

Baca Juga: Kideco Raih Penghargaan Tertinggi dari Kementerian ESDM

Selain itu, The Most Committed Corporate to The Environment, The Most Committed Corporate Community Involvement and Development, dan The Best CEO on Social Responsibility yang diberikan kepada Direktur Utama Kideco M. Kurnia Ariawan.

Pada ajang ISDA 2023, Kideco memperoleh 7 penghargaan tingkat Platinum dan 2 penghargaan tingkat Gold dari program-program yang diajukan.

Kideco juga memperoleh penghargaan 7 trofi tertinggi, yaitu The Top Corporate Leadership on SDGs, SDGs for Social Pillar, SDGs for Environmental Pillar, The Most Committed Corporate to SDGs on Social Pillar, Economy Pillar, Environment Pillar, dan The Best Director on SDGs yang diberikan kepada Direktur Kideco Arif Kayanto.

Baca Juga: Kideco Perkuat Digitalisasi untuk Keberlanjutan Operasional Perusahaan

Pelaksanaan penilaian ICA 2023 kembali dilakukan berbasis SNI ISO 26000: 2013 yang diadaptasi dengan cakupan yang lebih luas.

Sedangkan dalam penilaian ISDA 2023, program yang diajukan dinilai berdasarkan 17 tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/ SDGs) yang telah menjadi komitmen global saat ini. Penilaian dimulai dari pemeriksaan dokumen, presentasi program, kunjungan dan penilaian lapangan.