LA Lakers Butuh 1 Kemenangan Lagi Untuk jadi Juara NBA 2020

jpnn.com, ORLANDO - LeBron James dan Anthony Davis menjadi motor kemenangan LA Lakers atas Miami Heat di gim keempat NBA Finals 2020 di Orlando, Rabu (7/10) pagi WIB.

James mengemas poin terbanyak yaitu 28 poin dan 12 rebound, sedangkan Anthony Davis mengemas 22 poin untuk membawa Lakers selangkah lagi merengkuh gelar juara NBA ke-17 klub ini.

Lakers menang 102-96 dan membuat skor menjadi 3-1 (best of seven). Gim kelima akan digelar Sabtu (10/10).

James mencetak 20 dari total 28 poinnya pada paruh kedua dan menambahkan delapan assist.

