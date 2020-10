James + Davis = 65 Poin, Lakers Hancurkan Heat di Gim Kedua NBA Finals

jpnn.com, ORLANDO - Duo superstar LA Lakers LeBron James dan Anthony Davis menggila pada pertemuan kedua (best of seven) dengan Miami Heat di NBA Finals 2020.

James membukukan 33 poin, Davis 32 dan Lakers menang 124-114 dalam pertandingan di 'gelembung' Orlando, Sabtu (3/10) pagi WIB.

James dan Davis silih berganti menjadi momok buat Heat yang tampil tanpa dua bintang mereka yakni Goran Dragic dan Bam Adebayo karena cedera yang didapat saat gim pertama.

Absennya Dragic dan Adebayo membuat Jimmy Butler kerepotan harus berbagi konsentrasi antara menyerang dan bertahan.

LeBron, LAL take 2-0 lead! ????@KingJames goes for 33 PTS, 9 REB, 9 AST as the @Lakers top MIA in Game 2 of the #NBAFinals presented by YouTube TV! #LakeShow pic.twitter.com/XCZWdATs7m — NBA (@NBA) October 3, 2020