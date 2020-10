LA Lakers Terlalu Perkasa Buat Miami Heat di Gim Pertama NBA Finals

jpnn.com, ORLANDO - Juara Wilayah Barat LA Lakers memetik kemenangan telak atas jawara Timur Miami Heat pada gim pertama NBA Finals 2020 di Orlando, Kamis (1/10) siang WIB.

Klub kebanggaan warga Los Angeles itu menang 116-98 dan memimpin rangkaian final 1-0 (best of seven).

LeBron James cs menguasai pertandingan sejak awal.

Kuarter pertama unggul 31-28, pada kuarter kedua 34-20.

Kemudian pada kuarter ketiga 28-19 dan di kuarter terakhir bermain santai, tertinggal 23-31, tetapi unggul sembilan bola di akhir gim.

Anthony Davis tampil ciamik di final NBA pertama dalam kariernya, menyumbang 34 poin untuk Lakers.