Lazada Adakan Festival Belanja Global November Ini

jpnn.com, JAKARTA - LAZADA yang merupakan perusahaan e-commerce Asia Tenggara akan mengadakan festival belanja global pada tanggal 11 November mendatang.

Lazada akan memperbanyak konten shoppertainment dalam festival belanja global 11.11 untuk memperkaya pengalaman konsumen dalam berbelanja sehingga lebih menyenangkan.

" Mulai 1 November, Lazada akan meluncurkan gim eksklusif 11.11, Happy Bounce, di Asia Tenggara melalui platform in-app gaming mereka yaitu LazGame," kata Co-President and Regional Head of Commercial of Lazada Group Jessica Liu dalam konferensi pers virtual, Kamis (29/10).

" Para pemain bisa memenangkan koin dan Voucher Lazada yang bisa digunakan pada saat berbelanja," jelas Liu.

Untuk festival belanja global tahun ini, Lazada berkolaborasi dengan lebih dari 70 brand untuk menciptakan showcase brand yang menarik.

Lazada juga menampilkan produk dari katalog eksklusif 11.11 yang dihadiri lebih dari 350.000 penjual dan brand dari berbagai area, diantaranya Lancôme, Under Armour, Swatch dan Castrol.

Kali ini, Lazada juga pertama kali mengumumkan aktor Korea Selatan Lee Min Ho sebagai brand ambassador regional, sementara Agnez Mo menjadi brand ambassador Lazada di Indonesia.

Jessica menjelaskan, 11.11 Super Show yang diluncurkan Lazada bakal menampilkan selebritas lokal.