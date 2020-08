Luka Doncic Luar Biasa, Toronto Raptors dan Boston Celtics ke Semifinal Wilayah

jpnn.com, ORLANDO - Urusan LA Clippers dengan Dallas Mavericks di babak pertama NBA Playoffs Wilayah Barat sepertinya bakal panjang.

Kedua tim gantian saling mengalakan. Kini kedudukan imbang 2-2 (best of seven).

Mavs membuat kedudukan 2-2 setelah mengalahkan LA Clippers 135-133 lewat babak overtime dalam gim keempat di AdventHealth Arena, Orlando, Florida, Senin (24/8) pagi WIB.

Setelah skor imbang 121-121 bertahan hingga waktu normal, Mavericks tampil gigih di babak overtime dan tembakan tripoin buzzer-beater Luka Doncic memastikan kemenangan mereka 135-133.

Clippers tampil dominan di paruh pertama pertandingan bahkan sempat unggul jauh 54-33 lewat tembakan dua angka Lou Williams pada sisa waktu tujuh menit 39 detik kuarter kedua.

Perlawanan keras diperlihatkan Mavericks mulai paruh kedua, hingga mereka berbalik unggul 75-73 ketika Tim Hardaway Jr. menceploskan reverse layup pada sisa waktu enam menit 25 detik kuarter ketiga.