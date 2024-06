Mantap! Setoran BRI ke Kas Negara Tembus Rp 192,06 Triliun

jpnn.com, JAKARTA - PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. terus berkomitmen memberikan economic value serta social value bagi seluruh stakeholders, salah satunya kepada negara di tengah kondisi ekonomi global yang penuh dengan ketidakpastian.

Terhitung sejak 2019 hingga akhir Kuartal I 2024 BRI telah menyetorkan Rp 192,06 triliun kepada kas negara.

Apabila diperinci, pada 2019 BRI menyetorkan Rp 26,56 triliun, pada 2020 menyetorkan Rp 28,38 triliun, pada 2021 menyetorkan Rp 27,09 triliun, pada 2022 menyetorkan Rp 34,18 triliun dan pada 2023 menyetorkan Rp 45,34 triliun. Sedangkan untuk tiga bulan pertama pada 2024 BRI telah menyetorkan senilai Rp 31,03 triliun ke kas negara.

Setoran ini berasal dari pembayaran Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai & Bea Materai, Pajak Penghasilan Badan, Dividen dan Pajak Daerah.

Pada kesempatan terpisah, Direktur Utama BRI Sunarso menegaskan BRI sebagai perusahaan BUMN, memiliki peran sebagai agent value creator dan agent of development. Agar dapat menjalankan fungsi tersebut secara simultan, BRI harus mencetak keuntungan.

Sunarso menekankan bahwa sebagai “bank rakyat”, keuntungan yang diperoleh BRI pun pada akhirnya akan kembali ke negara sebagai pemegang saham mayoritas, selanjutnya dipergunakan untuk kepentingan rakyat Indonesia melalui berbagai program Pemerintah.

"Dengan memperoleh keuntungan atau economic value, maka perusahaan BUMN bisa memiliki modal untuk menciptakan social value sehingga ekonomi akan berputar. Dan BRI sudah membuktikan bahwa selama ini bisa menjalankan peran economic value dan social value secara simultan,” ujar Sunarso.

Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negera (BUMN) RI Erick Thohir melalui akun instagramnya mengungkapkan bahwa 15 perusahaan BUMN mencatatkan total laba bersih sebesar Rp319,28 triliun pada 2023.