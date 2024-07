McDonald’s Indonesia Hadirkan Booth Spesial di Momen Libur Sekolah

jpnn.com, JAKARTA - McDonald’s Indonesia menghadirkan booth spesial di momen libur sekolah bertemakan Despicable Me 4 di area Mosaic Walk Mall Kota Kasablanka, Jakarta, hingga 7 Juli 2024.

Anak-anak bisa mengoleksi mainan terbaru Happy Meal Despicable Me 4 dan mengikuti berbagai aktivitas menarik yang dihadirkan, seperti McD Pop Up Store, Despicable Me Party Bus untuk area santap menu, Minions Photo Spot, Minions Toys Display, perosotan Happy Meal Box raksasa, dan AVL Mission Area dengan beberapa misi yang diberikan, seperti permainan mencari senyuman Happy Meal yang hilang, mewarnai Minions, serta Ring Toss dan Can Toss.

Selain itu, konsumen juga bisa mengikuti Meet & Greet dengan Minions yang berlangsung setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu di Grand Atrium (pukul 16.00 & 18.00 waktu setempat) hanya dengan menukarkan struk pembelian produk di booth McD senilai Rp100.000 (termasuk menu Happy Meal) di PG Lounge GF.

“Selama 14 tahun sejak kehadirannya pertama kali, Happy Meal bertemakan Minions telah menjadi ikon mainan yang selalu ditunggu oleh para konsumen setia McDonald’s Indonesia. Di tahun ini, bersamaan dengan perilisan film Despicable Me 4, McDonald’s Indonesia menghadirkan Happy Meal Despicable Me 4. Konsumen bisa mengoleksi mainan dan buku eksklusif mulai dari 14 Juni hingga 25 Juli 2024 di seluruh resto McDonald’s Indonesia," ucap Caroline Kurniadjaja, Associate Director of Marketing McDonald’s Indonesia.

Caroline menjelaskan selain menghadirkan kegiatan seru untuk diikuti si Kecil melalui booth McD Despicable Me 4 di Kota Kasablanka, McDonald’s Indonesia juga menghadirkan kegiatan Meet & Greet dengan Minions untuk member McDonald’s Movie Club, serta dekorasi unik Despicable Me 4 di seluruh restoran McDonald’s Indonesia.

“Lewat serangkaian kegiatan ini, kami harap konsumen setia McDonald's Indonesia dapat merasakan pengalaman yang berbeda dan tidak terlupakan. Kami akan terus menghadirkan ragam aktivitas yang tidak hanya seru dan dapat dinikmati bersama dengan keluarga tercinta, namun juga dapat memberikan edukasi yang baik bagi anak-anak sambil menghabiskan quality time bersama keluarga. Kami sangat antusias menantikan kehadiran konsumen dan siap memberikan pelayanan terbaik,” ucap Caroline.

Pada kolaborasi tahun ini, McDonald’s Indonesia juga mengajak konsumen untuk terlibat dalam misi menyelamatkan senyuman Happy Meal yang hilang melalui koleksi 9 karakter Minions dari film Despicable Me 4, mulai dari Ron, Pit Crew Ralph, AVL Dave, hingga Mega Jerry, serta tidak ketinggalan karakter eksklusif Pit Crew Phil yang hanya bisa didapatkan melalui pemesanan delivery.

Selain itu, konsumen juga diajak untuk mengenal semua karakter film lewat buku eksklusif berjudul “Berkenalan dengan Para Tokoh Despicable Me 4” yang bisa didapatkan di setiap pembelian paket Happy Meal.