Menaker Ida Fauziyah Terima Kunjungan Dubes Swiss, Bahas Kerja Sama Ketenagakerjaan

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Swiss untuk Indonesia Olivier Zehnder, Kamis (27/6).

Pertemuan yang berlangsung di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) itu membahas penguatan berbagai aspek kerja sama antara kedua negara di bidang ketenagakerjaan.

"Kami saling bertukar pandangan dan masukan terkait kerja sama di bidang ketenagakerjaan antarkedua negara yang telah terjalin selama ini," kata Menaker Ida Fauziyah melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker.

Menaker Ida mengatakan Indonesia dan Swiss memiliki kerja sama di bidang ketenagakerjaan, antara lain melalui MoU regarding Cooperation on Labour and Employment Issues yang ditandatangani pada 18 Juni 2019.

Kemudiana Agreement on Exchange of Young Professional (AEYP) yang ditandatangani pada 30 November 2021.

"Kedua MoU tersebut secara prinsip sudah berjalan, terutama untuk MoU regarding Cooperation on Labour and Employment Issues, itu sudah terimplementasi dengan adanya Joint Working Group (JWG) yang bersifat resiprokal," terangnya.

Melalui MoU regarding Cooperation on Labour and Employment Issues, jelas Menaker Ida, telah terlaksana 3 kali JWG yang dilaksanakan secara bergantian antara Indonesia dan Swiss.

Adapun JWG ke-4 akan dilaksanakan tahun ini di Indonesia.