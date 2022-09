Menyihir Penonton lewat Penampilannya, Jackson Wang Meneriakkan Kata Cinta

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Jackson Wang menjadi penutup di panggung utama We The Fest (WTF) 2022 pada hari pertama, Jumat (23/9) malam.

Musisi asal Hong Kong itu berhasil menyihir para penonton, terutama kaum hawa, dengan penampilannya pada Jumat (23/9) malam.

Jackson Wang menyanyikan sepuluh lagu dari album terbarunya bertajuk Magic Man yang dirilis pada 9 September.

Pria 28 tahun itu langsung disambut teriakan histeris penonton saat memasuki panggung bersama penari latar.

Di awal penampilannya, dia menyanyikan All The Way, Go Ghost, dan Just Like Magic secara medley.

Selanjutnya, dia menyapa para penonton yang hadir di area panggung utama WTF.

"Ini adalah Magic Man. Ini merupakan penampilan pertama saya di Jakarta, Indonesia sebagai artis solo," ujar Jackson Wang di GBK Sports Complex, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat.

Selama penampilannya, dia tak hanya bernyanyi, tetapi juga menari dengan koreografer yang apik.