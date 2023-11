Merayakan HUT ke-17, The Stones Hotel Gelar Pentas Seni dan Pameran Foto

jpnn.com, JAKARTA - Merayakan hari ulang tahun ke-11, The Stones Hotel-Legian, Bali, menggelar perayaan bertema 'A Journey Through The Sights and Sounds of The Stones' pada Rabu kemarin.

Puncak acara, dikemas dalam pameran fotografi 'Indonesia Unveiled' oleh fotografer profesional Daniel Kordan.

Pameran tersebut menamimpilkan 20 foto destinasi terbaik di Bali dan Indonesia, menciptakan perjalanan visual melalui keindahan alam hutan tropis, pantai, satwa liar, dan budaya eksotis.

Perayaan Anniversary ke-11 itu juga memadukan seni dan budaya Bali serta Indonesia, termasuk tarian eksklusif dari Suku Dayak.

Saung Angklung Udjo (SAU) menghadirkan pertunjukan seni-budaya dan tradisi Sunda melalui musik interaktif, sementara tarian kecak Bali yang legendaris dan pertunjukan musik tradisional Sasando dari Rote Ndao, NTT, memberikan warna yang unik.

Festival kuliner nusantara dengan berbagai hidangan dan sajian khas turut melengkapi event tersebut.

Menurut Director of Sales and Marketing The Stones Hotel-Legian, Bali Harry Tandjung, kegiatan itu menunjukkan komitmen hotel dalam mendukung pariwisata Bali, menciptakan lapangan kerja, dan menjadi wadah bagi anak muda kreatif.

Pameran foto Daniel Kordan juga menarik perhatian dengan koleksi terbatas yang dapat dibeli oleh pengunjung.