Pameran Foto Hingga Tarian Persembahan dari Suku Dayak Hadir di Acara Ini

jpnn.com, BALI - The Stones Hotel menggelar A Journey Through The Sights and Sounds of The Stones untuk merayakan Anniversary ke-11 pada Minggu (29/10).

Pengunjung yang menghadiri acara akan dimanjakan dengan atmosphere sejarah yang menarik tentang The Stones Hotel dan pencapaian selama 11 tahun terakhir.

Assistant Director of Marketing and Communications dari The Stones Hotel, Andika Pratama mengungkapkan kecantikan alam Indonesia akan menjadi fokus utama pada perayaan kali ini.

"Suatu kebanggaan mempersembahkan 'Indonesia Unveiled: Pameran Fotografi Daniel Kordan,' sebuah perjalanan visual yang akan membawa Anda ke landscape yang memukau dan ekosistem yang beragam dari Indonesia," kata Andika kepada awak media.

Melalui lensa fotografer terkemuka Daniel Kordan, pihaknya siap menunjukkan pesona alam hutan tropis yang memukau.

Selain itu, ada pula potret ragam pantai indah dan satwa liar eksotis yang menjadikan Indonesia sebagai surga para travelers.

Daniel Kordan dikenal sebagai fotografer landscape ternama yang kerap mengekspos kecantikan alam Indonesia melalui foto memukau.

Berbagai karya foto inilah yang akan dipamerkan secara eksklusif di The Stones Hotel selama sebulan.