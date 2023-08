Nestle Dancow Gelar Program ADKSS Bantu Bunda Jaga Si Buah Hati

jpnn.com, JAKARTA - Program “Aku Dan Kau Siap Sekolah” (ADKSS) inisiasi Nestle DANCOW sejak 2016 kembali digelar.

Tahun ini, selama periode Januari hingga Juli 2023, program ADKSS dilaksanakan di 19 wilayah Pulau Jawa dengan serangkaian kegiatan, mulai dari seminar gizi bagi bunda, maupun senam bersama, dan prakarya bagi si buah hati.

Selaras dengan tujuan menggunakan potensi makanan dalam meningkatkan kualitas hidup setiap individu, Nestle DANCOW hadir sebagai sahabat terpercaya bagi bunda dan menginspirasi mereka dalam mendampingi tumbuh kembang si buah hati.

Senior Brand Manager Children Dairy Nestle Indonesia Christian Aldo Simandjuntak menjelaskan, “Komitmen Nestle DANCOW sebagai mitra terpercaya bagi orang tua, khususnya para Bunda diwujudkan melalui program Aku Dan Kau Siap Sekolah (ADKSS)."

"Melalui program ini, kami ingin menginspirasi para Bunda dalam mendampingi tumbuh kembang Si Buah Hati, sehingga mereka dapat tumbuh menjadi apa pun yang mereka inginkan (nurturing their freedom to be) melalui dukungan gizi, stimulasi dan cinta kasih," ujar dia dalam keterangannya, Senin (28/8).

Pada 2023, sebanyak 226.120 ibu berpartisipasi pada seminar pola asuh dan gizi.

Kemudian, selama tiga tahun terakhir, program ADKSS telah berhasil dilaksanakan di 200 kota di Indonesia, dengan total penerima manfaat sebanyak 639.434 bunda dari 4.363 sekolah dan 914 pemukiman.

Melalui penyelenggaraan seminar gizi bersama dengan pakar, Nestle DANCOW menyampaikan pentingnya peran bunda dalam menerapkan pola asuh yang benar, khususnya pemberian asupan gizi seimbang dalam membantu anak untuk siap sekolah.