Pengakuan Pak Luhut soal Kondisi Terkini Covid-19 di Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkap perkembangan terkini kasus COVID-19 di Indonesia.

Pria kelahiran Toba Samosir 28 September 1947 itu mengakui situasi COVID-19 dalam dua minggu terakhir tidak begitu baik.

"Dalam dua minggu terakhir, situasinya memang kurang baik, tetapi kita berusaha keras untuk bisa menaklukkan COVID-19 ini," kata Pak Luhut, dalam sambutannya pada Tri Hita Karana Forum Dialogue Cloud Event "Indonesia Omnibus Law For a Better Business Better World" secara virtual, Senin (30/11).

Luhut mengatakan ada 13 provinsi kontributor utama atau sekitar 84 persen total kasus COVID-19 nasional.

Provinsi tersebut yakni DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan.

Kemudian Sumatera Barat, Kalimantan Timur, Riau, Sumatera Utara, Bali.