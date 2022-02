Pengamat: Kartu Prakerja Siginifikan Membantu Perekonomian Masyarakat

jpnn.com, JAKARTA - Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda menilai program Kartu Prakerja signifikan dalam membantu perekonomian masyarakat di Indonesia saat ini.

Menurut Nailul, manfaat dari Kartu Prakerja, seperti pemberian bantuan uang tunai per bulannya memang sangat dibutuhkan masyarakat di masa pandemi Covid-19 sekarang ini.

"Bantuan tunai tersebut memang dibutuhkan masyarakat, sama seperti bantuan langsung lainnya, efeknya adalah menjaga konsumsi masyarakat," ungkap Nailul saat dikonfirmasi JPNN, Sabtu (19/2).

Jika dilihat dari perekonomian tahun lalu, Nailul mengatakan bahwa konsumsi rumah tangga tumbuh 2.02 persen dibandingkan 2020.

"Angka tersebut tumbuh pesat maka menurut saya bisa dibilang bantuan dari Kartu Prakerja ini bagus dalam pemberian bantuan tunai per bulannya," ungkap Nailul.

Adapun pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 23 resmi dibuka pada Kamis 17 Februari 2022.

Dikutip dari laman Prakerja.go.id, bantuan ini ditujukkan bagi para pencari kerja, pekerja yang terkena PHK, pekerja yang membutuhkan peningkatan kompetensi, dan semua pelaku usaha mikro dan kecil.(mcr28/jpnn)



