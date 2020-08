Perangi Corona, PT PP Luncurkan Icon Covid Ranger

jpnn.com, JAKARTA - PT PP terus menekan penyebaran Corona Virus-19, yang berada di sekitar lingkungan kerja perseroan, baik di perkantoran maupun di lingkungan proyek.

Hal tersebut dilakukan oleh perseroan untuk mendukung program pemerintah dalam mencegah penyebaran pandemi COVID-19 yang ada di Indonesia.

Setelah sebelumnya perseroan mengeluarkan skenario New Normal yang dituangkan dalam empat protokol aturan dalam bekerja, yaitu Working From Office (WFO), Working From Home (WFH), Working From Project (WFP) dan Mobilisasi & Transportasi yang dibuat dengan tujuan untuk memastikan seluruh aktivitas operasi perusahaan, baik di kantor, rumah, proyek, dan anak perusahaan beserta afiliasi dapat berjalan dengan baik dan optimal.

Sampai saat ini, protokol tersebut secara ketat diterapkan oleh perseroan. Untuk mendukung program Perangi COVID-19, perseroan terus melakukan kampanye tentang penekanan penyebaran wabah tersebut di lingkungan kerja dengan meluncurkan icon Covid Ranger PP.

Kampanye Covid Ranger tersebut diterapkan dalam semua materi publikasi baik di Media Sosial, Website Perusahaan, Poster dan lainnya. Selain itu, Covid Ranger PP juga memiliki program kerja yang terus dilakukan dan dikembangkan sesuai kebutuhan perusahaan.

Saat ini, perseroan telah menerbitkan 13 kebijakan yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Direksi Perseroan untuk mengatur pencegahan penyebaran COVID-19.

Salah satunya diawali dengan mengeluarkan kebijakan mengenai Kesiapsiagaan Menghadapi Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Kerja Perseroan pada awal Maret lalu dan diikuti dengan mengeluarkan kebijakan terkait Pembentukan Task Force New Normal Perseroan.

Selain itu, perseroan juga mengeluarkan kebijakan lainnya sebanyak lima Protokol, dua Rekomendasi Unit dan lima Memo Task Force New Normal.