Perry Barman Slangor Resmi Menjabat Presiden Direktur Akulaku Finance Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - PT Akulaku Finance Indonesia telah resmi mengangkat Perry Barman Slangor sebagai Presiden Direktur.

Perry kini mengisi peran yang sebelumnya dipegang oleh presiden direktur sebelumnya, Efrinal Sinaga.

PT Akulaku Finance Indonesia mengapresiasi loyalitas serta dedikasi dari Efrinal Sinaga yang telah berperan penting untuk membantu perusahaan mencapai pertumbuhan yang eksponensial selama masa jabatannya.

Pencapaian-pencapaian tersebut akan menjadi acuan penting bagi perusahaan untuk terus mendorong pertumbuhan ke depan.

Penetapan Perry Barman Slangor sebagai Presiden Direktur PT Akulaku Finance Indonesia merupakan salah satu keputusan mengikat yang tertuang di dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dari Perusahaan yang terselenggara pada 26 September 2024.

"Saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan. Saya yakin dengan kerja sama tim yang solid, kita akan mampu menghadapi berbagai tantangan dan konsisten memberikan solusi keuangan terbaik bagi masyarakat," ujar Perry dikutip, Selasa (1/10).

Perry Barman Slangor merupakan seorang eksekutif berpengalaman dengan latar belakang yang kuat di dalam bidang bisnis dan keuangan.

Dia menyelesaikan gelar Bachelor of Business Administration di University of Wisconsin-Milwaukee pada 1993 kemudian meraih gelar Master of Business Administration dari Cleveland State University pada 1995.