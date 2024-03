Pj Gubernur Agus Fatoni Bawa Kabar Gembira soal Maskapai Citilink

jpnn.com, PALEMBANG - Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Agus Fatoni membawa kabar gembira terkait perkembangan dari percepatan reaktivasi Bandara Gatot Subroto Way Kanan.

Dia mengatakan maskapai Citilink telah menyetujui beroperasi di Bandara Gatot Subroto Way Kanan jika kembali dioperasikan secara komersil.

“Tim dari Provinsi Lampung dan Sumsel juga Way Kanan sudah bertemu dengan Dirut Citilink membahas tentang penerbangan Way Kanan dan sudah disetujui bahwa Citilink sudah tersedia pesawat yang akan beroperasi,” kata Fatoni dalam Rapat Koordinasi Percepatan Reaktivasi Bandara Gatot Subroto Way Kanan melalui zoom meeting, Jumat (22/3/2024).

Dia menambahkan rencananya maskapai Citilink akan beroperasi selama dua kali dalam seminggu dengan rute Jakarta-Way Kanan.

"Dari Halim jam 10 terus langsung kembali jam 11 lewat dari Way Kanan. Jadi, ini dalam seminggu akan dilaksanakan dua kali,” ucap Fatoni.

Dia berharap rute penerbangan tersebut dapat segera beroperasi sebelum momen lebaran Idulfitri tiba. Namun, hal tersebut baru bisa direalisasikan tergantung kesiapan seluruh pihak.

“Kami berharap penerbangan ini sudah bisa beroperasi sebelum lebaran. Oleh karena itu ini tergantung kesiapan kita semua,” kata Fatoni.

Oleh karena itu, Fatoni meminta kesiapan seluruh pihak baik itu dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan, Pemprov Lampung, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Way Kanan, Pemkab Ogan Komering Ulu (OKU), Pemkab OKU Selatan, Pemkab OKU Timur, dan Pemkab Lampung Barat untuk segera melakukan pergeseran anggaran yang disepakati dalam MoU sebelumnya.