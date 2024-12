PUBG Mobile Menghadirkan The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim

jpnn.com, JAKARTA - PUBG Mobile mengumumkan kolaborasi dengan Warner Bros. Pictures untuk merayakan perilisan The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim.

Kolaborasi tersebut menggabungkan medan pertempuran di Middle-earth dengan skin dan acara yang terinspirasi dari seri Lord of the Rings, yang tersedia untuk waktu terbatas.

“Kami ingin memberikan konten yang menarik untuk memenuhi ekspektasi pemain PUBG Mobile. Dengan menggabungkan cerita The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim dan aksi winner-takes-all PUBG Mobile,"

"Kami sangat antusias untuk membawa pemain kembali ke Middle-earth melalui tantangan dan skin yang terinspirasi dari cerita ini,” kata Senior Director of Marketing PUBG Mobile Anthony Crouts, dalam keterangan resmi, Rabu (11/12).

Mulai 9 Desember hingga 7 Januari, pemain dapat bergabung dalam Allies of the Realm untuk mempertahankan Hornburg yang ikonik.

Melalui misi harian, pemain dapat memilih tantangan Normal atau Elite, dengan setiap kemenangan akan membawa kemuliaan bagi kerajaan.

Baca Juga: PUBG Mobile dan Lamborghini Hadirkan Aksi Kecepatan Tinggi di Medan Perang

Pemain akan mengumpulkan poin untuk hadiah melimpah, dengan tantangan Elite memberikan harta karun terbaik.

Acara tersebut menguji keberanian dan kehormatan, menggambarkan semangat juang mereka yang siap menerima tantangan.