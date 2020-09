Pukul Rockets, LA Lakers Masuk Final Wilayah Barat NBA

jpnn.com, ORLANDO - LA Lakers hanya butuh lima gim (best of seven) untuk menaklukkan Houston Rockets di semifinal Wilayah Barat NBA.

Pada gim kelima di Orlando, Minggu (13/9) siang WIB, Lakers menang 119-96.

Kemenangan itu membuat Lakers unggul 4-1 dan berhak lolos ke final Wilayah Barat (semifinal NBA).

Pada gim tadi, LeBron James menyumbang poin terbanyak, dengan 29 poin.

LBJ propels LAL to WCF! ?@KingJames' 29 PTS, 11 REB, 7 AST help the @Lakers win Game 5 and advance to the Western Conference Finals!#LakeShow #NBAPlayoffs pic.twitter.com/P9zHPgCu0g — NBA (@NBA) September 13, 2020

Disusul Kyle Kuzma dengan 17 poin, Markieff Morris dengan 16 poin, Danny Green 14 poin dan Anthony Davies dengan 13 poin.

Sementara dari kubu Rockets, James Harden menjadi penyumbang angka tertinggi dengan 30 poin. Disusul dengan Russell Westbrook sepuluh poin.